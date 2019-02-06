Yeni Boğaziçi Spor’dan Amed’e gol yağmuru

LONDRA Türk toplumu  Futbol Federasyonu AKOL Properties 1. Ligi’inde bu hafta Yeni Boğaziçi karşılaştığı Amed Spor’u gol yağmuruna tuttu.

3 saat önce
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Geçen hafta Pazar günü Pymmes Park’ta oynaılan maçta Yeni Boğaziçi, ilk 45 dakikada üç gol atarak ilk yarıyı açık ara fark ile kapattı. İkinci yarıda da oyun hakimiyetini elinden bırakmayan Yeni Boğaziçi oyuncuları üç  gol daha atarak  rakibi Amed Spor’u gol yağmuruna tuttu. İkinci yarı sadece bir gol atmayı başarebilen Amed Spor sahadan mağlup bir şekilde ayrıldı. Hakemin son düdüğü ile birlikte Yeni Boğaziçi 6- Amed Spor 1 olarak maçı bitirdi.

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