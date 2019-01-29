KKTC Milli takımı Avrupa Şampiyonası’na katılmıyor

Bağımsız Futbol Federasyonları Biriliği (CONIFA) üyesi olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, son üç yıldır katıldığı CONIFA Avrupa Şampiyonasına bu yıl katılamayacak. Avrupa Şampiyonası’nın grup kuraları Pazartesi günü çekildi. KKTC Milli Takımı kura çekiminde yer almadı. Dağlık Karabağ’da gerçekleşecek olan organizyasyona katılmama sebebinin siyasi olduğu belirtildi.

KKTC Milli Takımı’nın siyasi sebebin altına yatan nedenin, hukuken Azarbaycan’a bağlı olan ancak Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin elinde bulundurduğu Dağlık Karabağ’ın mevcut durumuna ilişkin olarak organizyasyona katılmama yönünde olduğu öğrenildi.