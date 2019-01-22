Bingöl Zaza’da galibiyet sevinci TTFF AKOL Properties 2.Ligi’nde bu yıl yer alan Bingöl Zaza geçirdiği sıkıntılı süreci arkada bırakarak sezona hızlı giriş yaptı.

London Turkish Masters FC ile oyandıkları maçta 6-4 skor elde eden Bingöl Zaza yaşdıkları galibiyet ile haftayı üç 3 puan kazanarak kapattı.

Çekişmeli geçen maçta ilk yarıyı önde tamalayan Bingöl Zaza maç sonucunda yaşadıkları galibiyetin sevincini kutlayarak sezonda oyanancak maçlarda iddalı bir takım olma yolunda ilerliyor. LTM ile bir dostluk maçı yapan Bingöl Zaza maç sonrası birlikte fotoğraf çektirerek önümüzdeki dönem için birbirlerine başarı dilediler.