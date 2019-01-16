Peter Cech sezon sonu emekli oluyor

5 saat önce
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İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal’ın forması giyen Çek kaleci Peter Cech sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sezonun bitimiyle birlikte kariyerine nokta bkoyacağını açıkladı.

Chelsea forması altında 4 kez İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve defalarca Çekya forması giyen 36 yaşındaki Peter Cech, sezon sonunda emekliye ayrılacağını duyurdu.

‘EMEKLİLİĞİMİ DUYURMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN OLDUĞUNU HİSSEDİYORUM’

Kişisel Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan tecrübeli kaleci, “Bu sezon benim profesyonel bir oyuncu olarak 20. sezonum ve ilk profesyonel sözleşmemi imzaladığımdan bu yana geçen 20 yıl, sezon bitiminde emekli olacağımı duyurmak için doğru zaman olduğunu hissediyorum” ifadelerini kullandı.

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