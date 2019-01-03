Hedefleri Premier Lig

WOLWİCK & Eltham Football Alliance Lig’de mücadele veren Türkocağı Limasol UK, hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

7 yıl önce kurulan, önce Türk Ligi’nde üç sezon mücadele eden Türkocağı Limasol UK, son dört yıldan beri de İngiliz Ligi’nde yer alıyor. Bu sene senior Küme’de mücadele eden temsilcimiz, Premier Küme’ye çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Lig Kupası’nda çeyrek final, Federasyon Kupası ile Bölgesel Ligler Kupalarında üçüncü turda mücadele edecek olan Türkocağı Limasol UK Başkanı Mehmet Gözde, Kıbrıs’tan binlerce kilometre uzakta Limasol’un adını en iyi şekilde duyurmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Mehmet Gözde, kendilerine maddi katkıda bulunan sponsorlara da teşekkür etti.

“Cudworth Taxi sahibi İrfan Beye, Buffalo Grill sahipleri Yavuz ve Cüneyt Beye, Zara Hair ve Besuty’nin sahipleri Zehra Hanım ve Ömer Beye, The Tech Service sahibi Tugay Beye, Kıbrıs Dörtlüsü Müzik Grubu’ndan Erdoğan nBeye teşekkür ederiz” diyen Başkan Gözde 2019 yılını kutladı.

Mehmet Gözde, menajerleri Metin Gözde ve Barış Şentürk ile tüm futbolcularının yeni yılını kutlayarak başarılar diledi.