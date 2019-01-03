Volkan Demirel: Üzdüğüm insanlar varsa özür diliyorum

Uzun süredir kadroda kendine yer bulamayan Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, düzenlediği basın toplantısında “Üzdüğüm insanlar varsa özür diliyorum” dedi. Fenerbahçe, kaleci Volkan Demirel’in affedildiğini ve kamp kadrosuna dahil olacağını açıkladı.

Fenerbahçe’de bir süredir kadro dışı olan kaleci Volkan Demirel, Dereağzı Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyerek başkan Ali Koç ve asbaşkan Semih Özsoy’dan özür diledi.

Volkan Demirel’in açıklaması şöyle:

“Yaşadıklarımız var, olanlar var. Bunlar geride kaldı. Önümüze bakıp Fenerbahçemizi bulunduğu ortamdan çıkarmamız gerekiyor. Kendi adıma yaptığım yanlışlıklar adına özür diliyorum. Başkanımın beni sevdiğini biliyorum, ben de onu çok seviyorum. Başkanımızdan ve asbaşkanımızdan özür diliyorum. Duygusal bir insanım. Şu anda da yazılı bir metin yok. Kırdığım insanlar olabilir. Ben Fenerbahçe için var oldum. Soru almayacağım. Teşekkürler.”

AFFEDİLEN DEMİREL, ANTALYA KAMPI KADROSUNA DAHİL EDİLDİ

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, bir süredir kadro dışı olan kaleci Volkan Demirel’i affetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Bir süre önce kadro dışı kalan futbolcumuz Volkan Demirel, bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’mizde bir toplantı gerçekleştirerek, geçmişte yaşananlarla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir. Yönetim Kurulumuz, bu toplantının ardından Volkan Demirel’in durumunu tekrar değerlendirerek, kadro dışı kararının kaldırılmasına ve Volkan’ın takımımızın sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği Antalya kampı kadrosuna dahil edilmesine karar vermiştir” denildi.