İngiltere’de sahaya muz atan taraftara 4 yıl statlara girememe cezası

2 saat önce
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İngiltere Premier Lig’in 14. haftasındaki Arsenal-Tottenham maçında sahaya muz kabuğu atan taraftara, statlara 4 yıl girememe cezası verildi.

Arsenal’in Tottenham’ı 4-2 yendiği 2 Aralık’taki Kuzey Londra derbisinde rakip takımın Gabonlu futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang’a gol sevinci sırasında muz kabuğu atan Tottenham taraftarı, hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, ‘ırkçı hareket’ yaptığına hükmettiği Averof Panteli isimli taraftara, 4 yıl boyunca futbol maçlarına gidememe cezası verdi.

Tottenham Kulübü’nün, maçlarını ömür boyu izleyememe cezası verdiği Panteli ayrıca mahkeme masraflarıyla 635 sterlin (yaklaşık 4250 lira) para cezası aldı.

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