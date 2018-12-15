Manchester City ile dev anlaşma!

Manchester City, Mustafa Cengiz’in, “Kadroya giremeyen oyuncularınızı bedelsiz olarak bize verin, maliyetini biz karşılayalım. Galatasaray’da oynayıp kendini geliştirsin, herkes kazansın” teklifini kabul etti. Pep Guardiola’nın kadroda düşünmediği oyunculardan Fatih Terim’in onay verdiği isimler kiralık olarak transfer edilecek.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İngiltere seyahatinden iyi haberle döndü. Uzun süredir görüştüğü İngiliz kulübünün daveti üzerine önceki gün Manchester’a giden Cengiz, ‘bedelsiz futbolcu kiralama’ teklifinde bulunduğu City yetkililerinden olumlu yanıt aldı. Başkan Cengiz, petrol devi BP’nin üst düzey yöneticilerinden Tufan Erginbilgiç’in aracılık ettiği görüşmelerde Manchester City’e, “Kadroya giremeyen oyuncularınızı bedelsiz olarak bize verin. G.Saray’da oynayıp kendini geliştirsin, herkes kazansın” dedi.(AJANSSPOR)