İlkay Gündoğan’dan Raheem Sterling’e destek

İlkay Gündoğan, Raheem Sterling’e destek olduğunu belirterek, buna benzer olayları yaşadığını kaydetti.

28 yaşındaki futbolcu, “Bu olaylarla başa çıkmalıyız. Bu hiç kolay değil çünkü geçtiğimiz yaz ben de bunu yaşadım. Nasıl hissettirdiğini ve incittiğini biliyorum. Güçlü kalıp, futbol sahasında oyunumuza bakarak bu süreçleri atlatmaktan başka çaremiz yok. Raheem, paylaşımını yaparak konudaki yaklaşımını çok net bir şekilde ifade etti zaten. Bir sürü de destek aldı.” ifadelerini kullandı.

CHELSEA’NIN DAVRANIŞI İYİYDİ

Açıklamalarına devam eden İlkay Gündoğan, “Bence Chelsea olayla ilgili çok iyi davrandı. Bu hepimizin savaşması gereken bir şey. Burada herkes, diğerlerinin iyiliği için kendi bireysel rolünü üstlenmeli.” dedi.(AJANSSPOR)