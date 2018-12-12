Mehmetçik’ten gol yağmuru: 14-4 Pymmes Park sahasında lig sonuncusu Amedspor’a konuk olan Mehmetçik, rakibini 14-4 mağlup etti.

Pymmes Park sahasında lig sonuncusu Amedspor’a konuk olan Mehmetçik, rakibini 14-4 mağlup etti.

Birinci Küme’de alt sıralardan yükselmek ve play-off’ta iddialı olmak isteyen Mehmetçik, gününde olmayan rakibi karşısında oldukça etkili ataklar yaptı. Son vuruşlarda ise Serkan, fırsatçılığını iyi kullandı.

Oyunun ilk yarısı 8-2 kapandı. Mehmetçik’i farklı skora götüren gollerden 7’sine Serkan imzasını attı. Soloman ve Ashlee ikişer, Eyyüphan, Said ve Mehmet Gül de birer gol attı ve 90 dakikalık mücadele rekor skor ile kapandı.

Amedspor’un sayıları ise Cem, Hüseyin, Güvenç ve Baran’dan geldi.