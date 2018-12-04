Uluslar Ligi’nde İngiltere’nin rakibi Hollanda oldu

UEFA Uluslar Ligi Finalleri kura çekimi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapıldı.

3 saat önce
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UEFA Uluslar Ligi Finalleri kura çekimi, İrlanda’nın başkenti Dublin’de yapıldı.

İlk kez düzenlenen turnuvada A Ligi gruplarını lider bitiren milli  takımların katıldığı kura çekimi sonucunda, Portekiz ile İsviçreHollanda ile de  İngiltere eşleşti.

Yarı finaller 5-6 Haziran 2019, final ve 3’üncülük maçı ise 9 Haziran  2019’da oynanacak.

Karşılaşmalara, Portekiz’deki Dragao ve Afonso Henriques statları ev  sahipliği yapacak. (SKORER.COM)

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