Arsenal, Tottenham’a 4-2 galip

İngiltere Birinci Futbol Ligi'nin (Premier Lig) 14. haftasında oynanan Kuzey Londra derbisinde Arsenal, sahasında Tottenham Hotspur'u 4-2 mağlup etti.

5 saat önce
0 82 Bir dakikadan az

İngiltere Birinci Futbol Ligi’nin (Premier Lig) 14. haftasında oynanan Kuzey Londra derbisinde Arsenal, sahasında Tottenham Hotspur‘u 4-2 mağlup etti.

Premier Lig’in 14. haftasında Arsenal, Emirates Stadı’nda Tottenham’ı ağırladı.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil‘in forma giymediği maçta Arsenal, 10. dakikada penaltıdan Pierre-Emerick Aubameyang‘ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Tottenham, 30. dakikada Eric Dier ve 34. dakikada penaltıdan Harry Kane‘in golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci devrede etkili performans sergileyen Arsenal, 56. dakikada Aubameyang, 74. dakikada Alexandre Lacazette, 77. dakikada Lucas Torreira’nın kaydettiği gollerle mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

Konuk takımda Jan Vertonghen, 85. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla 30 puana ulaşan Arsenal, Tottenham’ın averajla önünde 4. sıraya yükseldi. (SKORER.COM)

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