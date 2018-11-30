Beşiktaş, 2.tura çok yakın Norveç’te kabus gibi başlayan gece mutlu bir şekilde bitti, Beşiktaş iki farklı geriye düştüğü mücadeleden 3-2 galip ayrıldı,

Norveç’te kabus gibi başlayan gece mutlu bir şekilde bitti, Beşiktaş iki farklı geriye düştüğü mücadeleden 3-2 galip ayrıldı,

I Grubu’nda tur şansını son 90 dakikaya taşıdı. İstanbu’da 3-1 mağlup ettiği Norveç ekibi önünde Lens’in 2 gol, 1 asistle yıldızlaştığı geceden galip ayrılan Kartal’ın Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmesi için 13 Aralık’ta Malmö ile İstanbul’da oynayacağı karşılaşmada alacağı beraberlik yeterli olacak. I Grubu’nda lider Genk 8, Beşiktaş 7, Malmö 6 ve Sarpsborg 5 puanla sıralandı. Son hafta Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö’yü konuk ederken Genk ise Belçika’da Sarpsborg’u ağırlayacak. (FANATİK.COM)