Arsenal’in maçı Kiev’e alındı

UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna temsilcisi Vorskla Poltava ile İngiltere ekibi Arsenal arasındaki karşılaşma, güvenlik gerekçesiyle Kiev kentine alındı.

2 saat önce
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UEFA Avrupa Ligi’nde Ukrayna temsilcisi Vorskla Poltava ile İngiltere ekibi Arsenal arasındaki karşılaşma, güvenlik gerekçesiyle Kiev kentine alındı.

UEFA’dan yapılan açıklamada, iki takım arasında 29 Kasım Perşembe günü Poltava kentindeki Oleksiy Butovsky Vorskla Stadı’nda oynanması planlanan karşılaşmanın, güvenlik gerekçesiyle yerinin değiştiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde yaşanan olayların ardından Ukrayna’da bazı bölgelerde sıkıyönetim ilan edilmesi gerekçesiyle bu yönde karar alındığı ve karşılaşmanın, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Olimpiyat Stadı‘nda oynanacağı ifade edildi. (HABERLER.COM)

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