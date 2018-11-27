Bush Hill Rangers bu kez 5-0 galip Bush Hill Rangers, geçtiğimiz Cumartesi günü sahasında oynadığı maçtan farklı galip ayrıldı.

Bush Hill Rangers, geçtiğimiz Cumartesi günü sahasında oynadığı maçtan farklı galip ayrıldı.

Buntingford karşısında ilk 45 dakikada fırtına gibi esen Bush Hill Rangers, devre bittiğinde skoru da belirledi.

Dakika 7’de Zeka ile ilk golüne kavuşan temsilcimiz, dakika 16’da Claudio’nun vuruşuyla farkı ikiye yükseltti. Genç yıldızımız Necati dakika 22 ve 29’da iki gol atarak skoru 4-0 yaptı. Dakika 36’da ise Claudio beşinci gole imzasını attı.

İkinci yarıda kontrolü elinde tutan, rakibine gol fırsatı tanımayan Bush Hill Rangers, Herts Senior Football League’de bir haftayı daha üç puanla geride bıraktı.