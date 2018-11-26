Fenerbahçe yeniden lider
Akol Properties Türk Ligi İkinci Küme’de liderliğe yeniden Fenerbahçe oturdu.
Akol Properties Türk Ligi İkinci Küme’de liderliğe yeniden Fenerbahçe oturdu. Sarı-Laciverli ekip rakip sahada Göksun Gaziantep’I 4-0 yenerek maç fazlalığı ile zirveyi devraldı.
Haftanın diğer önemli maçında ise ligin yeni takımı Bingöl Zaza FC, gollü maçta Pekünspor’a 5-3 galip geldi ve zirve için adaylığını sürdürdü.
Kayserispor-Baf Ülkü Yurdu maçı 70. dakikada yarıda kaldı. Tansiyonu yüksek geçen, hakemin de kötü yönetimle gerilimi arttırdığı maçta Baf Ülkü Yurdu sahadan çekildi. Skor bu dakikada 3-1 Kayserispor’un üstünlüğündeydi.
MTG-Küçük Kaymaklı maçı ise Britannia Playing Fields tesislerinin kapalı olması nedeniyle oynanamadı.
AKOL PROPERTIES TÜRK LİGİ 2.KÜME PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
Fenerbahçe 7 5 1 1 21 8 16
MTG 6 4 1 1 28 10 13
Bingöl Zaza FC 7 3 2 2 42 25 11
Pekünspor 6 3 1 2 13 14 10
Kayserispor 6 2 2 2 12 15 8
Göksun Gaziantep 7 2 0 5 19 24 6
Baf Ülkü Yurdu 6 2 0 4 10 25 6
Küçük Kaymaklı 3 0 1 2 7 14 1
LTM 4 0 1 3 8 25 1