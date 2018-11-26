Fenerbahçe yeniden lider

Akol Properties Türk Ligi İkinci Küme’de liderliğe yeniden Fenerbahçe oturdu.

3 saat önce
0 38 Bir dakikadan az

Akol Properties Türk Ligi İkinci Küme’de liderliğe yeniden Fenerbahçe oturdu. Sarı-Laciverli ekip rakip sahada Göksun Gaziantep’I 4-0 yenerek maç fazlalığı ile zirveyi devraldı.

Haftanın diğer önemli maçında ise ligin yeni takımı Bingöl Zaza FC, gollü maçta Pekünspor’a 5-3 galip geldi ve zirve için adaylığını sürdürdü.

Kayserispor-Baf Ülkü Yurdu maçı 70. dakikada yarıda kaldı. Tansiyonu yüksek geçen, hakemin de kötü yönetimle gerilimi arttırdığı maçta Baf Ülkü Yurdu sahadan çekildi. Skor bu dakikada 3-1 Kayserispor’un üstünlüğündeydi.

MTG-Küçük Kaymaklı maçı ise Britannia Playing Fields tesislerinin kapalı olması nedeniyle oynanamadı.

 

AKOL PROPERTIES TÜRK LİGİ 2.KÜME PUAN DURUMU

TAKIMLAR                           O        G         B         M           A       Y          P

Fenerbahçe                          7          5          1          1          21       8          16

MTG                                     6          4          1          1          28       10       13

Bingöl Zaza FC                    7          3          2          2          42       25       11

Pekünspor                            6          3          1          2          13       14       10

Kayserispor                          6          2          2          2          12       15        8

Göksun Gaziantep               7          2          0          5          19       24        6

Baf Ülkü Yurdu                    6          2          0          4          10       25        6

Küçük Kaymaklı                  3          0          1          2          7          14       1

LTM                                     4          0          1          3          8          25       1

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