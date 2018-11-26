Fenerbahçe yeniden lider

Akol Properties Türk Ligi İkinci Küme’de liderliğe yeniden Fenerbahçe oturdu. Sarı-Laciverli ekip rakip sahada Göksun Gaziantep’I 4-0 yenerek maç fazlalığı ile zirveyi devraldı.

Haftanın diğer önemli maçında ise ligin yeni takımı Bingöl Zaza FC, gollü maçta Pekünspor’a 5-3 galip geldi ve zirve için adaylığını sürdürdü.

Kayserispor-Baf Ülkü Yurdu maçı 70. dakikada yarıda kaldı. Tansiyonu yüksek geçen, hakemin de kötü yönetimle gerilimi arttırdığı maçta Baf Ülkü Yurdu sahadan çekildi. Skor bu dakikada 3-1 Kayserispor’un üstünlüğündeydi.

MTG-Küçük Kaymaklı maçı ise Britannia Playing Fields tesislerinin kapalı olması nedeniyle oynanamadı.

AKOL PROPERTIES TÜRK LİGİ 2.KÜME PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

Fenerbahçe 7 5 1 1 21 8 16

MTG 6 4 1 1 28 10 13

Bingöl Zaza FC 7 3 2 2 42 25 11

Pekünspor 6 3 1 2 13 14 10

Kayserispor 6 2 2 2 12 15 8

Göksun Gaziantep 7 2 0 5 19 24 6

Baf Ülkü Yurdu 6 2 0 4 10 25 6

Küçük Kaymaklı 3 0 1 2 7 14 1

LTM 4 0 1 3 8 25 1