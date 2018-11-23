West Ham, Samir Nasri’ye kucak açtı!

En son Antalyaspor’da forma giyen Samir Nasri, Premier Lig ekiplerinden West Ham United'la antrenmanlara çıkıyor.

3 saat önce
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En son Antalyaspor’da forma giyen Samir Nasri, Premier Lig ekiplerinden West Ham United’la antrenmanlara çıkıyor.

West Ham Menajeri Pellegrini, Nasri’nin yıl sonuna kadar istenen fizik seviyesine ulaşması halinde sözleşme imzalanacağını açıkladı.

ANTALYASPOR’DA 8 MAÇTA 2 GOL ATTI

31 yaşındaki Fransız futbolcu, geçen sezon Antalyaspor’da 8 maçta görev alıp 2 gol atmış sonrasında kırmızı-beyazlılarla yollarını ayırarak kulüpsüz kalmıştı. (AJANSSPOR)

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