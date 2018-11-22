Trabzonspor’a Londra’dan bir yıldız daha gitti Türk Ligi Birinci Küme takımlarından Türkmenköy’ün yöneticisi Mustafa Dereci, Londra’dan bir gencimizi daha Trabzonspor’a kazandırdı.

Türk Ligi Birinci Küme takımlarından Türkmenköy’ün yöneticisi Mustafa Dereci, Londra’dan bir gencimizi daha Trabzonspor’a kazandırdı.

Geçtiğimiz hafta 17 yaşındaki Can Arıoğlu ile Trabzon’a giden Mustafa Dereci, “Ali’den sonra Can’ı da Trabzonspor gibi Türkiye’nin büyük bir kulübüne kazandırdığımız için mutluyum. Can’ın önüne büyük fırsat geldi. Bundan sonra çok çalışıp, başarıya ulaşmak ona bağlı”dedi.

Trabzonspor altyapı hocalarının kendilerine büyük yakınlık gösterdiğine değinen Mustafa Dereci, “Tolga Derviş hocamız ve genç futbolcumuz Ali Avcı da Trabzonspor’da olmaktan memnunlar. Ali’nin hedefi A kadroya girmek” şeklinde konuştu.

Dereci, bundan böyle de yetenekli gençlerimizi bulup, Trabzonspor’da değer kazanmaları için çaba harcayacağını söyledi.