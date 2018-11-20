Gascoigne’e, cinsel taciz suçlaması

İngiliz basınına bomba gibi düşen haberde, Paul Gascoigne'in 20 Ağustos'ta York'tan Durham'a giden bir trende kadın yolculardan birine elle cinsel tacizde bulunmakla suçlandığı belirtildi.

2 saat önce
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İngiliz basınına bomba gibi düşen haberde, Paul Gascoigne’in 20 Ağustos’ta York’tan Durham’a giden bir trende kadın yolculardan birine elle cinsel tacizde bulunmakla suçlandığı belirtildi.

Efsane oyuncunun Durham Tren İstasyonu’nda gözaltına alındığı ve sorgunun ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Gascoigne’in cinsel tacizle hakim karşısına çıkacağı davanın 11 Aralık‘ta görüleceği belirtildi. (SKORER.COM)

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