Fenerbahçe doludizgin: 4-1

Akol Properties Türk Ligi İkinci Küme’de Fenerbahçe, haftanın maçında Bingöl Zaza FC’yi 4-1 yendi ve maç fazlalığı ile liderlik koltuğuna oturdu.

5 saat önce
0 44 Bir dakikadan az

Akol Properties Türk Ligi İkinci Küme’de Fenerbahçe, haftanın maçında Bingöl Zaza FC’yi 4-1 yendi ve maç fazlalığı ile liderlik koltuğuna oturdu.

Pymmes Park sahasındaki zorlu mücadelesinde son haftaların iki formda ve iddialı takımı karşı karşıya geldi. Fenerbahçe’de Salih ilk yarıda takımına iki gol kazandırırken, bunlara Cem Aytaç karşılık verdi. Devre 2-1 sonuçlandı.

İkinci 45 dakikada oyunun hakimi Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertli takım Eren ve Uğur’un vuruşları ile farkı açtı. Sarı-Lacivertli takım zorlu rakibini 4-1 yenip haftayı üç puanla ve yeni lider olarak geride bıraktı.

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