Notts County, Harry Kewell’le yollarını ayırdı!

Galatasaray'ın 'Oz Büyücüsü' lakaplı eski oyuncusu Harry Kewell'ın Notts County'deki teknik direktörlük serüveni 2 ay sürdü.

5 saat önce
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Galatasaray’ın ‘Oz Büyücüsü’ lakaplı eski oyuncusu Harry Kewell’ın Notts County’deki teknik direktörlük serüveni 2 ay sürdü.

Bir dönem Galatasaray‘da forma giyen Avustralyalı eski  futbolcu Harry Kewell‘ın, Notts County takımındaki teknik direktörlük görevine  son verildi.

İngiltere 2. Lig ekiplerinden Notts County tarafından yapılan  açıklamada, sezon başında göreve getirilen 40 yaşındaki Kewell’ın, aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle görevine son verildiği belirtildi.

Sezon başında Notts County ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Kewell, takımının başında çıktığı 14 maçta yalnızca 3 galibiyet aldı. İngiltere ekibi, alınan kötü sonuçlar neticesinde küme düşme hattına geriledi.

Galatasaray’da 2008-2011 yıllarında forma giyen Harry Kewell, daha  önce Watford’un genç takımı ile İngiltere ekibi Crawley Town’u çalıştırmıştı. (SKORER.COM)

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