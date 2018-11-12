Manchester derbisi City’nin

İngiltere Premier Lig'deki derbi maçta Manchester City, Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.

3 saat önce
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İngiltere Premier Lig’deki derbi maçta Manchester CityManchester United‘ı 3-1 mağlup etti.

Ligde 12. haftanın kapanış mücadelesinde, namağlup lider Manchester City, zirvenin 9 puan uzağındaki Manchester United’ı ağırladı.

Manchester City, 12. dakikada David Silva, 48. dakikada Sergio Agüero ve 86. dakikada İlkay Gündoğan‘ın kaydettiği gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Kariyerinin 300. Premier Lig maçına çıkan Jose Mourinho‘nun teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester United’ın golünü, 58. dakikada penaltıdan Anthony Martial attı. (SKORER.COM)

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