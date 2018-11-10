Haftanın maç programı

Akol Propeties Türk Liglerine önümüzdeki Pazar (11 Kasım) sekiz maçla devam edilecek.

4 saat önce
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Akol Propeties Türk Liglerine önümüzdeki Pazar (11 Kasım) sekiz maçla devam edilecek.

Birinci Küme’de haftanın zorlu mücadelesi Douglas Eyr Sports Centre’da oynanacak. Lider Yeni Boğaziçi ile şampiyonluk adaylarından Dumlupınar Yeni Malatyaspor’u karşı karşıya getirecek maç saat 14.00’de start alacak.

New River Sports Centre’daki maçta Gaziantepspor, Mehmetçik’le oynayacak. Maç saat 14.00’de başlayacak. Pymmes Park’ta saat 14.00’deki mücadelede Amedspor, Koçgiri’yi ağırlayacak. Hackney Marshes’ta ise Türkmenköy, Esenler FC’yi ağırlayacak. Başlama saati 14.00

İKİNCİ KÜME MAÇLARI

İkinci Küme’de şampiyonluk mücadelesi içindeki Bingöl Zaza FC ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Pymmes Park’taki maçın başlama saati14.00

Yine aynı sahada ve saat 12.00’de start alacak diğer karşılaşmada Göksun Gaziantep’in konuğu Baf Ülkü Yurdu olacak. Peter May Sports Centre’da saat 14.00’deki maçta ise Kayserispor ile K. Kaymaklı karşılaşacak.

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