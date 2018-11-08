TTFF, sponsorlardan 28 bin pound katkı aldı
Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF)’nun tüm kategorilerindeki faaliyetleri için 16 sponsor kuruluş, kurum ve kişi toplam 28 bin poundluk destek verdi.
Fotoğraflar: Nafiya HOROZOĞLU
Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF)’nun tüm kategorilerindeki faaliyetleri için 16 sponsor kuruluş, kurum ve kişi toplam 28 bin poundluk destek verdi.
Geçtiğimiz Cumartesi akşamı Kuzey Londra, Haringey’de bulunan Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde TTFF tarafından verilen resepsiyonda sponsor kuruluş, kurum ve kişilerle resmi imzalar atıldı. Bu kuruluş ve kişilerin tanıtımı da yapılrken, kendilerine teşekkür belgeleri sunuldu.
Resepsiyona Dünya Turizm Fuarı için Londra’da bulunan KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlık Özel Kalem Müdürü Türker Yüksel, KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, TC Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ve KKTC Londra Başkonsolosu Ülkü Alemdar katıldı.
TTFF Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu resepsiyonda Fikri Ataoğlu, Oya Tuncalı, Çınar Ergin, TTFF Başkanı Serdar Sarı ve TTFF Ana Sponsoru Niyazi Sanal da birer konuşma yaptı.
TTFF’E 28 BİN 350 POUNDLUK DESTEK
TTFF’nin 2018-19 sezonundaki tüm faaliyetleri için 16 kuruluş, kurum ve kişi tarafından toplam 28 bin350 poundu bulan sponsorluk desteği verildi.
Yapılan destekler TTFF Başkanı Serdar Sarı tarafından şu şekilde açıklandı:
- AKOL Properties: 1. ve 2. Lig sponsoru £5000
- AKOL Properties: Veteranlar O35+O45 Lig sponsoru £5000
- EUROMED: TTFF Kupa sponsoru £2000
- KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı: U16 ve U14 Gençler Ligi £3800
- KKTC Dışişleri Bakanlığı: Karma sponsoru £5000
- Caria Holidays: Karma sponsoru £1000
- CML Sateel: Karma sponsoru £1000
- Vatan Catering: 2.Lig Kupa sponsoru £1000
- ADPL Accounting: 19 Mayıs Kupa sponsoru £1000
- Erbiller Kuyumculuk: 23 Nisan Gençler Kupa sponsoru £500
- Worth’s Bakery (Şah Gaziler): Veteranlar O35 Kupa sponsor£500
- Akdeniz Market: Veteranlar O45 Kupa sponsoru £500
- Cudworth Taxi: Community Shield Ana sponsoru £700
- Best Motors: Community Shield+Sponsorlar Gecesi sponsoru£750
- Stop MOT: Community Shield and diğer £300
- Osman Ercen: Gençler Ligi Kupa sponsoru £300