TTFF, sponsorlardan 28 bin pound katkı aldı Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF)’nun tüm kategorilerindeki faaliyetleri için 16 sponsor kuruluş, kurum ve kişi toplam 28 bin poundluk destek verdi.

Fotoğraflar: Nafiya HOROZOĞLU

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF)’nun tüm kategorilerindeki faaliyetleri için 16 sponsor kuruluş, kurum ve kişi toplam 28 bin poundluk destek verdi.

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı Kuzey Londra, Haringey’de bulunan Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde TTFF tarafından verilen resepsiyonda sponsor kuruluş, kurum ve kişilerle resmi imzalar atıldı. Bu kuruluş ve kişilerin tanıtımı da yapılrken, kendilerine teşekkür belgeleri sunuldu.

Resepsiyona Dünya Turizm Fuarı için Londra’da bulunan KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlık Özel Kalem Müdürü Türker Yüksel, KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, TC Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ve KKTC Londra Başkonsolosu Ülkü Alemdar katıldı.

TTFF Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu resepsiyonda Fikri Ataoğlu, Oya Tuncalı, Çınar Ergin, TTFF Başkanı Serdar Sarı ve TTFF Ana Sponsoru Niyazi Sanal da birer konuşma yaptı.

TTFF’E 28 BİN 350 POUNDLUK DESTEK

TTFF’nin 2018-19 sezonundaki tüm faaliyetleri için 16 kuruluş, kurum ve kişi tarafından toplam 28 bin350 poundu bulan sponsorluk desteği verildi.

Yapılan destekler TTFF Başkanı Serdar Sarı tarafından şu şekilde açıklandı: