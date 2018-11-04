Cenk Tosun’un takımı 3-1 galip

İngiltere Premier Lig maçında Everton ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi.

42 dakika önce
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 maçında  ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Mücadeleyi  3-1 kazanmayı başardı
, 26. dakikada Richarlison ile tabelayı 1-0 olarak değiştirdi. 33. dakikada konuk takım, Lewis Carl Dunk ile skoru 1-1 yaptı. İlk yarı 1-1 sona erdi. Brighton & Hove Albion oyuncusu Lewis Carl Dunk sarı kartla ilk yarıyı tamamladı. 50. dakikada Seamus Coleman attığı golle tabelayı 2-1 yaptı.

77. dakikada  oyuncusu Richarlison skoru 3-1 olarak değiştirdi.

Everton son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi almış oldu. Brighton & Hove Albion ise 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgilik performansa sahip. (FOTOMAÇ)

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