Cenk Tosun’un takımı 3-1 galip
İngiltere Premier Lig maçında Everton ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi.
İngiltere Premier Lig maçında Everton ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Everton 3-1 kazanmayı başardı
Everton, 26. dakikada Richarlison ile tabelayı 1-0 olarak değiştirdi. 33. dakikada konuk takım, Lewis Carl Dunk ile skoru 1-1 yaptı. İlk yarı 1-1 sona erdi. Brighton & Hove Albion oyuncusu Lewis Carl Dunk sarı kartla ilk yarıyı tamamladı. 50. dakikada Seamus Coleman attığı golle tabelayı 2-1 yaptı.
77. dakikada Everton oyuncusu Richarlison skoru 3-1 olarak değiştirdi.
Everton son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi almış oldu. Brighton & Hove Albion ise 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgilik performansa sahip. (FOTOMAÇ)