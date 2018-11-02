Pekünspor, lider Fener’e ‘Dur’ dedi

Hackney Marhes sahasında oynanan karşılaşmada Pekünspor, lider Fenerbahçe’yi zirveden indirdi.

3 saat önce
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Hackney Marhes sahasında oynanan karşılaşmada Pekünspor, lider Fenerbahçe’yi zirveden indirdi.

Pekünspor’un oyun olarak 90 dakika boyunca daha etkili olduğu karşılaşmanın ilk yarısını konuk Fenerbahçe 1-0 önde bitirdi.  İlk yarıda kazanılan penaltıyı Salih gole çevirdi: 1-0. Yine ilk yarıda Pekünspor’un kazandığı penaltıyı ise Şenol, rakip kale direğine nişanladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Pekünspor, Şenol’un ayağından skoru eşitledi: 1-1. Baskısını sürdüren Pekünspor, bu kez Zafer’in vuruşuyla skoru 2-1 yaptı ve sahadan üç puanla ayrıldı.

 

 

 

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