Pekünspor, lider Fener’e ‘Dur’ dedi
Hackney Marhes sahasında oynanan karşılaşmada Pekünspor, lider Fenerbahçe’yi zirveden indirdi.
Hackney Marhes sahasında oynanan karşılaşmada Pekünspor, lider Fenerbahçe’yi zirveden indirdi.
Pekünspor’un oyun olarak 90 dakika boyunca daha etkili olduğu karşılaşmanın ilk yarısını konuk Fenerbahçe 1-0 önde bitirdi. İlk yarıda kazanılan penaltıyı Salih gole çevirdi: 1-0. Yine ilk yarıda Pekünspor’un kazandığı penaltıyı ise Şenol, rakip kale direğine nişanladı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Pekünspor, Şenol’un ayağından skoru eşitledi: 1-1. Baskısını sürdüren Pekünspor, bu kez Zafer’in vuruşuyla skoru 2-1 yaptı ve sahadan üç puanla ayrıldı.