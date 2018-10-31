Trabzonspor ve Chelsea kardeş kulüp oluyor

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mesut Çağlar Bozoğlu, altyapıyı yeniden dizayn ettiklerini de vurguladı.

3 saat önce
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Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mesut Çağlar Bozoğlu, altyapıyı yeniden dizayn ettiklerini de vurgulayarak, “Altyapı için çok önemli adımlar attık. Çevre illerimizi ve Trabzon‘u iyi tarayarak genç oyuncuları takımımıza kazandıracağız. Chelsea ile kardeş kulüp kurma konusunda görüşmelerimiz oldu. Eğer bu gerçekleşirse oyuncularımız oraya giderek farklı eğitimler alabilir, farklı ortamlar görür. Bu da vizyon katar. Hocalarımız da aynı şekilde” dedi. (FOTOMAÇ)

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