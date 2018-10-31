Tottenham Hotspur’un yeni stadından 8 özellik!

İngiliz devi Tottenham’ın yeni stadı, ilgi çekici 8 özelliği birden barındırıyor…

750 milyon £’a mal olacak 9 katlı stat 62.062 seyirci kapasiteli. İşte stadyumun 8 özelliği…

1-Peynir Odası

Seçkin “H (Hotspur) Club”, müşterilerine “kendi özel kaynaklı yarım zamanlı peynirlerini” seçme seçeceğini sunacak. H Club için katılım ücreti 15.000 £

2-Tünel Kulübü

H (Hotspur) Club üyeleri, devasa bir cam duvarın arkasında son hazırlıklarını yaparken tünelde toplanan oyuncuları izleyebilecekler.

3-Stat içi Fırın

Spurs, yeni stadyumda kendi statlarına sahip olacak ve stadyumdaki her yemek mekanı için genel kabul alanlarından kutulara kadar çeşitli ekmekler ve hamur işleri üretecek.

4-Sky Lounge

Yaklaşık 230 £’a “stadyumun içinde ve dışında panoramik manzaralar sunan” perdenin her bir tarafında dokuz kat yukarıda çalışan iki “Sky Lounge” var.

5-Dönüşebilir Saha

Sadece New White Hart Lane’de oynanacak futbol değil, 2018-2019 sezonunda iki NFL maçı oynamak için bir anlaşma var. Zemin ayrıca müzik konserleri de dahil olmak üzere bir yıl boyunca futbol olmayan 16 etkinlik için geri çekilebilir bir sahaya sahip olması bekleniyor. Stadyum, gürültü düzeylerini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için U2 konserleri üzerinde çalışan akustik uzmanlarıyla da görüşen mimar Populous tarafından tasarlandı.

6-Isıtmalı Koltuklar

Premier Seats (koltuk) paketinin bir parçası olarak -kişi başı- maç başı 89 £’dan başlayıp 214 £’a kadar çıkıyor.

7-Koltuklarda USB portları

Premium koltuklardaki taraftarlar, bataryalarının bitmesini önlemek için maç sırasında telefonlarını şarj edebilecek.

8-Mikro Bira Fabrikası

New White Hart Lane, mikro bira üretimini bir dakikada 10.000’e kadar dökme bira dağıtım sistemi içeren dünyadaki ilk stadyum olacak. (SKORER)