Dumlupınar YM 3-1 galip

Pymmes Park’ta oynanan Birinci Küme’ye dahil maçta Dumlupınar Yeni Malatya, Amedspor’u 3-1 yendi.

3 saat önce
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Dumlupınar Yeni Malatya, ikinci galibiyetini de aldı.

Pymmes Park’ta oynanan Birinci Küme’ye dahil maçta Dumlupınar Yeni Malatya, Amedspor’u 3-1 yendi.

Ligde son sırada bulunan rakibi karşısında özellikle ilk yarıda etkili oynayan konuk takım, Yemi’nin vuruşuyla ilk golüne kavuştu. Daha sonra Mustafa Tiryaki topu ağlara gönderen isim oldu: 2-0. Devre bitmeden Kaan, takımına üçüncü golü kazandırdı: 3-0.

İkinci yarıda Amedspor oyun olarak biraz daha toparlandı. Özellikle Güner-Engin ikilisinin atakları ile rakip kaleye inen Amedspor bir penaltı atışı kazandı. Atışı Engin gole çevirince maç 3-1 sonuçlandı.

 

Dumlupınar’ın ikinci golüne imzasını atan Mustafa Tiryaki.
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