Klopp, Kerem Demirbay için gözlemci gönderdi

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Kerem Demirbay için Hoffenheim-Lyon maçına gözlemci gönderdi.

Futbola Schalke altyapısında başlayan Kerem Demirbay, Temmuz 2016 da 1.7 milyon euroya Almanya‘nın Hamburg takımından bir diğer Alman takımı Hoffenheim‘e transfer oldu. 10 numara ve merkez orta saha mevkilerinde oynayan Kerem Demirbay’a Avrupa‘nın büyük takımları ilgi göstermeye devam ediyor. Son kancayı takan takım, İngiltere‘nin önde gelen takımlarından Liverpool.

“28 MİLYON STERLİNE SERBEST KALIR”

Liverpool menajeri Jurgen Klopp, Hoffenheim-Lyon maçına Kerem’i izlemesi için bir gözlemci gönderdi. Maç 2-2 berabere bitti. Maça ilk 11’de başlayan Kerem Demirbay 90 dakika sahada kaldı ve karşılaşmayı 1 asist ile tamamladı Kerem Demirbay’ın sözleşmesinde “28 milyon sterline serbest kalır” maddesi bulunuyor. Kerem Demirbay’ın menajerlik şirketi olan Arena 11 Sports Group aynı zamanda Liverpool’da oynayan Sadio Mane ve Naby Keita‘nın da menajerlik şirketi. (SPORHABERLERİ.COM)