Nur Tatar Asgari geri döndü!

2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatı’nda Türkiye’ye 2 madalya kazandıran milli tekvandocu Nur Tatar Asgari kısa süre önce sporu bırakma kararı almış ancak ikna edilerek ağustos ayında yeniden tatamiye geri dönmüştü.

2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatı’nda Türkiye’ye 2 madalya kazandıran milli tekvandocu Nur Tatar Asgari kısa süre önce sporu bırakma kararı almış ancak ikna edilerek ağustos ayında yeniden tatamiye geri dönmüştü.

Çalışmalarına tekvandocu eşiyle birlikte hızlı bir giriş yapan Nur Tatar Asgari sporu bırakmasından 1 ay sonra kürsü başarısı gösterdi. Milli tekvandocu, olimpiyatlara katılım puanı veren grand prix serisinin 4. ayağında bronz madalya elde etti. Nur, ikinci turda Almanya’dan Vanessa Koerndl’ı, çeyrek finalde de Fransız Magda Wiet Henin’i yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Hırvat Matea Jelic’e mağlup olan Nur, bronz madalya aldı. (FANATİK.COM)