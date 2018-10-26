Baf ÜY kazanan taraf: 2-1

Peter May Sports Centre’da İkinci Küme’ye dahil oynanan maçta Baf Ülkü Yurdu, Londra Türk Master (LTM) takımını 2-1 yendi.

Tecrübeli oyunculardan kurulu LTM oyunun ilk yarısında daha etkili göründü. Ali Doğan’ın kaydettiği golle devre LTM lehine kapandı.

İkinci 45 dakikada tempoyu yükselten Baf Ülkü Yurdu, galibiyete de ulaştı. Burak’ın golü skora 1-1’lik dengeyi getirdi. Efe de ev sahibi takıma üç puanı getiren golü kazandırdı: 2-1.