Fenerbahçe zirveye oturdu: 2-1

Akol Properties Türk Ligi İkinci Küme’de zirveye oturan Fenerbahçe oldu.

1 saat önce
0 36 Bir dakikadan az
Fenerbahçe-MTG maçından bir kale önü görüntüsü.

Akol Properties Türk Ligi İkinci Küme’de zirveye oturan Fenerbahçe oldu.

Üçüncü haftanın önemli karşılamasında Fenerbahçe, geçen haftanın lideri MTG’ye 2-1 galip geldi. Britannia Fields sahasında son derece çekişmeli geçen 90 dakika zaman zaman sert hareketlere de sahne oldu. Oyunun ilk yarısında daha etkili görünen MTG, golünü de Yakup’la kazandı.

İkinci yarıyla birlikte maça ağırlığını koyan Fenerbahçe, Eren’le skoru eşitlemekte gecikmedi. Üst üste gelişen Fenerbahçe ataklarında bitime üç dakika kala Salih, takımına üç puan getiren gole imzasını attı: 2-1.

Fenerbahçe yöneticisi Şenol Bayram, hakettikleri üç puanı aldıklarını söyledi. Bayram, hakemin bir penaltılarını görmezden geldiğini belirtti.

 

 

 

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 saat önce
39

Pekünspor, bu kez kazandı: 3-2

8 saat önce
94

Tottenham, galibiyete hasret

1 gün önce
223

Gaziantep iyi gidiyor: 2-0

1 gün önce
217

Mehmetçik ayağa kalktı: 5-2

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin