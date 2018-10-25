Fenerbahçe zirveye oturdu: 2-1

Akol Properties Türk Ligi İkinci Küme’de zirveye oturan Fenerbahçe oldu.

Üçüncü haftanın önemli karşılamasında Fenerbahçe, geçen haftanın lideri MTG’ye 2-1 galip geldi. Britannia Fields sahasında son derece çekişmeli geçen 90 dakika zaman zaman sert hareketlere de sahne oldu. Oyunun ilk yarısında daha etkili görünen MTG, golünü de Yakup’la kazandı.

İkinci yarıyla birlikte maça ağırlığını koyan Fenerbahçe, Eren’le skoru eşitlemekte gecikmedi. Üst üste gelişen Fenerbahçe ataklarında bitime üç dakika kala Salih, takımına üç puan getiren gole imzasını attı: 2-1.

Fenerbahçe yöneticisi Şenol Bayram, hakettikleri üç puanı aldıklarını söyledi. Bayram, hakemin bir penaltılarını görmezden geldiğini belirtti.