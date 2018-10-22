Haftanın maçını Koçgiri kazandı

Akol Properties Türk Ligi Birinci Küme’de haftanın önemli maçında Koçgiri, Dumlupınar Yeni Malatyaspor’u 4-2 yendi.

3 saat önce
0 50 Bir dakikadan az
Mehmetçik de ligdeki ilk galibiyetini almayı başardı.

Akol Properties Türk Ligi Birinci Küme’de haftanın önemli maçında Koçgiri, Dumlupınar Yeni Malatyaspor’u 4-2 yendi.

Sahasındaki ilk lig maçında geçen yılın şampiyonunu konuk eden Koçgiri ilk üç puanını aldı.

Bu sezona hızlı giren Gaziantepspor ise rakip sahada Esenler FC’yi 2-0 yenmeyi bildi ve üçüncü galibiyetini elde etti.

Mehmetçik de rakip sahada Türkmenköy önünde sonuca 5-2 gibi farklı skorla ulaştı.

 

AKOL PROPERTIES TÜRK LİGİ 1.KÜME PUAN DURUMU

TAKIMLAR                        O       G          B         M          A         Y          P

Yeni Boğaziçi                     3          3          0          0          8          1          9

Gaziantepspor                    3          3          0          0          10       4          9

Esenler FC                         3          2          0          1          9          7          6

Koçgiri                                1          1          0          0          4          2          3

Dumlupınar YM                  2          1          0          1          6          5          3

Mehmetçik                          3          1          0          2          7          8          3

Türkmenköy                        3          0          0          3          2          7          0

Amedspor                            3          0           0        3          9         20         0

NOT: Yalova ligden çekildi. Yavruvatan ligden çıkartıldı.

 

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