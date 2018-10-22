Haftanın maçını Koçgiri kazandı
Akol Properties Türk Ligi Birinci Küme’de haftanın önemli maçında Koçgiri, Dumlupınar Yeni Malatyaspor’u 4-2 yendi.
Akol Properties Türk Ligi Birinci Küme’de haftanın önemli maçında Koçgiri, Dumlupınar Yeni Malatyaspor’u 4-2 yendi.
Sahasındaki ilk lig maçında geçen yılın şampiyonunu konuk eden Koçgiri ilk üç puanını aldı.
Bu sezona hızlı giren Gaziantepspor ise rakip sahada Esenler FC’yi 2-0 yenmeyi bildi ve üçüncü galibiyetini elde etti.
Mehmetçik de rakip sahada Türkmenköy önünde sonuca 5-2 gibi farklı skorla ulaştı.
AKOL PROPERTIES TÜRK LİGİ 1.KÜME PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
Yeni Boğaziçi 3 3 0 0 8 1 9
Gaziantepspor 3 3 0 0 10 4 9
Esenler FC 3 2 0 1 9 7 6
Koçgiri 1 1 0 0 4 2 3
Dumlupınar YM 2 1 0 1 6 5 3
Mehmetçik 3 1 0 2 7 8 3
Türkmenköy 3 0 0 3 2 7 0
Amedspor 3 0 0 3 9 20 0
NOT: Yalova ligden çekildi. Yavruvatan ligden çıkartıldı.