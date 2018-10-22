Haftanın maçını Koçgiri kazandı

Akol Properties Türk Ligi Birinci Küme’de haftanın önemli maçında Koçgiri, Dumlupınar Yeni Malatyaspor’u 4-2 yendi.

Sahasındaki ilk lig maçında geçen yılın şampiyonunu konuk eden Koçgiri ilk üç puanını aldı.

Bu sezona hızlı giren Gaziantepspor ise rakip sahada Esenler FC’yi 2-0 yenmeyi bildi ve üçüncü galibiyetini elde etti.

Mehmetçik de rakip sahada Türkmenköy önünde sonuca 5-2 gibi farklı skorla ulaştı.

AKOL PROPERTIES TÜRK LİGİ 1.KÜME PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

Yeni Boğaziçi 3 3 0 0 8 1 9

Gaziantepspor 3 3 0 0 10 4 9

Esenler FC 3 2 0 1 9 7 6

Koçgiri 1 1 0 0 4 2 3

Dumlupınar YM 2 1 0 1 6 5 3

Mehmetçik 3 1 0 2 7 8 3

Türkmenköy 3 0 0 3 2 7 0

Amedspor 3 0 0 3 9 20 0

NOT: Yalova ligden çekildi. Yavruvatan ligden çıkartıldı.