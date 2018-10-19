MTG’den yine aynı skor: 3-0 İkinci Küme’ye 3-0’lık galibiyetle başlayan MTG, ikinci puan mücadelesinden de aynı skorla galip ayrıldı.

İkinci Küme’ye 3-0’lık galibiyetle başlayan MTG, ikinci puan mücadelesinden de aynı skorla galip ayrıldı.

Pekünspor’la sahası Britannia Fields’de karşılaşan MTG, zorlu maçtan üç puanla ayrılmayı başardı. Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi takım Mitch’in attığı golle ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Nazım skoru 2-0 yaparak takımını rahatlattı. İlerleyen dakikalarda Mitch bir gol daha MTG’ye kazandırdı ve 90 dakika 3-0 sonuçlandı.

MTG yöneticisi Zeki Salih, skora rağmen Pekünspor’un iyi mücadele verdiğini söyledi. Ancak maç boyunca üstün olduklarını söyleyen Salih, dört şutlarının rakip kale direklerinden döndüğünü belirtti.