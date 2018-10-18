Fenerbahçe, Baf’a 4-2 galip

Türk Ligi İkinci Küme’de Fenerbahçe, Baf Ülkü Yurdu önünde sonuca ikinci yarıda gitti.

Britannia Fields sahasında rakibini konuk eden Fenerbahçe, oyun boyunca maça hakim olan taraftı. İlk yarıyı iki farklı önde kapatan Fenerbahçe oldu. Son yarıdak konuk Baf eşitliği sağladı ama Fenebahçe ataklarından gollerle dönünce üç puan sahadan ayrılmayı bildi.

Sarı-Lacivertli takımın ilk yarıdaki gollerini Nevzat ve Murat attı. Son bölümde Sefer ve Salih yakaladıkları pozisyonları gole çevirmeyi başardı.

Baf Ülkü Yurdu’nun sayıları Declan ve Halis’ten geldi.