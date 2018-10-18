İkinci Küme’de 10 gol

Küçük Kaymaklı ile Bingöl Zaza FC arasında oynanan İkinci Küme maçında 10 gol atıldı.

2 saat önce
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Lucio ve Erdi, Bingöl Zaza FC’nin gollerinin ikisine imzalarını attı.

Küçük Kaymaklı ile Bingöl Zaza FC arasında oynanan İkinci Küme maçında 10 gol atıldı. Taraflar bu maçtan 5-5’lik skorla ve birer puanla ayrıldı.

Peter May Sports Centre’daki oyunun ilk yarısında daha etkili oynayan Küçük Kaymaklı oldu ve devreyi 2-1 önde kapattı.

Son 45 dakikada toparlanan ligin yeni takımı Bingöl Zaza FC, skora da ortak olmayı bildi.  Bingöl Zaza FC’ye puan getiren golleri Lucio, Erdi, Ali, Hüseyin, Erdem attı.

Küçük Kaymaklı ise gollerini Liggy (2), Bertuğ (2) ve Abdullah ile buldu.

 

 

 

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