Türk Ligi İkinci Küme’de geçen hafta

Kanol Properties Türk Ligi İkinci Küme’de bol gollü maçlar oynandı. Sezona farklı skorla başlayan MTG, ikinci maçında da konuk ettiği Pekünspor’a 3-0 üstünlük sağladı. Bu skor MTG’yi yine lider yaptı.

Küçük Kaymaklı ile Bingöl Zaza FC arasında oynanan maçta ise tam 10 gol vardı. Taraflar 5-5’lik skorla sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe ise evinde konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu önünde galibiyete ikinci

AKOL PROPERTIES TÜRK LİGİ 2.KÜME PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

MTG 2 2 0 0 6 0 6

Bingöl Zaza FC 2 1 1 0 12 9 4

Küçük Kaymaklı 2 1 1 0 10 8 4

Fenerbahçe 2 1 1 0 5 3 4

Göksun Gaziantep 2 1 0 1 4 7 3

Pekünspor 2 1 0 1 0 3 3

Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1

Doğan TB 2 0 0 2 0 0 0

LTM 1 0 0 1 3 5 0

Baf Ülkü Yurdu 2 0 0 2 2 7 0