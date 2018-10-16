Türk Ligi İkinci Küme’de geçen hafta

Kanol Properties Türk Ligi İkinci Küme’de bol gollü maçlar oynandı.

4 saat önce
0 151 Bir dakikadan az
MTG, ligdeki ikinci maçından da aynı skorla galip ayrıldı.

Kanol Properties Türk Ligi İkinci Küme’de bol gollü maçlar oynandı. Sezona farklı skorla başlayan MTG, ikinci maçında da konuk ettiği Pekünspor’a 3-0 üstünlük sağladı. Bu skor MTG’yi yine lider yaptı.

Küçük Kaymaklı ile Bingöl Zaza FC arasında oynanan maçta ise tam 10 gol vardı. Taraflar 5-5’lik skorla sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe ise evinde konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu önünde galibiyete ikinci

AKOL PROPERTIES TÜRK LİGİ 2.KÜME PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G         B          M        A         Y          P

MTG                                      2          2          0          0          6          0          6

Bingöl Zaza FC                     2          1          1          0          12       9          4

Küçük Kaymaklı                    2           1          1          0          10       8         4

Fenerbahçe                          2          1          1          0          5          3          4

Göksun Gaziantep               2          1          0          1          4          7          3

Pekünspor                            2          1          0          1          0          3          3

Kayserispor                         1          0          1          0          1          1          1

Doğan TB                             2          0          0          2          0          0          0

LTM                                      1          0          0          1          3          5          0

Baf Ülkü Yurdu                    2          0          0          2          2          7           0

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