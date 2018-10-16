Türk Ligi’nde üçüncü hafta

Akol Properties’in sponsorluğunda yapılan Türk Ligi Birinci Küme’de üçüncü hafta geride kaldı.

21 dakika önce
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Dumlupınar Yeni Malatya ilk lig maçından üç puanla ayrıldı.

Akol Properties’in sponsorluğunda yapılan Türk Ligi Birinci Küme’de üçüncü hafta geride kaldı.

Ligden çekilen Yalova ile üç maçına çıkmayarak ihraç edilen Yavruvatan’ın eksilmesiyle 8 takıma düşen Birinci Küme’de Yeni Boğaziçi, Dumlupınar Yeni Malatyaspor ve Esenler FC haftayı galibiyetle kapattı.

Yeni Boğaziçi, Türkmenköy engelini tek golle aştı ve liderliğini sürdürdü. Dumlupınar Yeni Malatya ilk maçında Mehmetçik’e 4-1 galip geldi. Esenler FC ise Amedspor’u 7-4 mağlup etti.

AKOL PROPERTIES TÜRK LİGİ 1.KÜME PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G         B          M        A         Y          P

Yeni Boğaziçi                        3          3          0          0          8          1          9

Esenler FC                           2          2          0          0          9          5          6

Gaziantepspor                      2          2          0          0          8          4          6

Dumlupınar YM                    1          1          0          0          4          1          3

Koçgiri                                  1          0          0          1          0          1          0

Türkmenköy                        2            0          0          2          0          2         0

Mehmetçik                           2          0          0          2          2          6          0

Amedspor                            3          0          0          3          9          20        0

NOT: Yalova ligden çekildi. Yavruvatan ligden çıkartıldı.

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