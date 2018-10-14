“Dünya’nın en anlamsız turnuvası” Ligde ve Avrupa'da çok zorlu maçlar serisini başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını belirten Jürgen Klopp, takımının bu süreçte aldığı sonuçlardan memnun olduğunu söyledi.

Ligde ve Avrupa’da çok zorlu maçlar serisini başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını belirten Jürgen Klopp, takımının bu süreçte aldığı sonuçlardan memnun olduğunu söylerken Manchester City ile oynadıkları maçın çok yoğun ve zorlayıcı geçtiğinin altını çizdi.

“City gibi bir takımı 95 dakika pozisyon vermeden savunamazsınız, penaltı pozisyonu ve Alisson’un kurtarışlarına ihtiyaç duyduğumuz birkaç an dışında çok iyi iş çıkardık” diyen Klopp, Manchester City karşısındaki en üst düzey performanslarını geride bıraktıklarını belirterek; “Daha önce onları 3-0 yendiğimiz maçta bile bu kadar uzun süre üst seviyeye çıkamamıştık, deplasmanda 2-1 kazandığımız maçta bizi uzun süre savunmadan çıkarmamışlardı ancak bugün iki takım da çok üst düzey bir performans sergiledi ve minimum hata yaptı.” sözleriyle maçı özetledi…

Sezon öncesinde 8 maçtan 20 puan alacağımızı söyleseniz memnuniyetle kabul ederdim, o yüzden takımın gösterdiği performanstan çok memnunum diyen Alman çalıştırıcı, oyuncularının bu yoğun fikstürün ardından biraz dinlenmek yerine, dünyanın en anlamsız turnuvası olan UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacaklarından dolayı üzgün olduğunu sözlerine ekledi. (BEINSPORTS)