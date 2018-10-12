Kayseri son anda attı: 1-1

Peter May Sports Centre’da oynanan İkinci Küme maçında Kayserispor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

1 saat önce
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Fenerbahçe yöneticisi Şenol Bayram.

Peter May Sports Centre’da oynanan İkinci Küme maçında Kayserispor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, dakika 23’te bulduğu golle 1-0 öne geçti. Daha sonra atak üstünlüğünü alan Kayserispor, bitime az bir süre kala tartışmalı bir penaltı atışı kazandı. Taylan da topu ağlara gönderip skoru 1-1 yaptı. Fenerbahçe yöneticisi Şenol Bayram, hakemin kötü bir yönetim göstediğini, ağır bir penaltı kararı ile galibiyetlerinin engellediğini söyledi.

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