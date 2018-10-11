Terry yardımcı antrenör oldu

İngiltere Championship ekiplerinden Aston Villa'da teknik direktörlük görevine Dean Smith, yardımcı antrenörlüğe ise John Terry getirildi.

1 saat önce
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İngiltere Championship ekiplerinden Aston Villa‘da teknik direktörlük görevine Dean Smith, yardımcı antrenörlüğe ise John Terry getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik kadroda değişikliğe gidildiği ve 47 yaşındaki İngiliz teknik adam Dean Smith’in takımın yeni teknik direktörü olduğu belirtildi.

Dean’in yardımcılığını ise geçen ay aktif futbol hayatını sonlandıran John Terry üstlenecek. 37 yaşındaki Terry, 19 sezon Chelsea‘de oynamasının ardından Aston Villa formasıyla emekliye ayrılmıştı.

Aston Villa’da sportif direktörlüğü ise aynı görevi daha önce Valencia ve Atletico Madrid‘de üstlenen İspanyol Jesus Garcia Pitarch yapacak.

Aston Villa, ligde 12 maç sonunda topladığı 15 puanla 15’inci sırada yer alıyor. (SPORHABERLERİ.COM)

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