Arsenal’e Fulham hafif geldi: 5-1

Mesut Özil'in kadroda yer almadığı maça hızlı başlayan Arsenal, Fransız yıldızı Alexandre Lacazatte'nın 29. dakikada topu ağlara göndermesi ile durumu 1-0'a getirdi.

2 saat önce
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Aubameyang ve Lacazatte ikişer gol attı.

Mesut Özil‘in kadroda yer almadığı maça hızlı başlayan Arsenal, Fransız yıldızı Alexandre Lacazatte’nın 29. dakikada topu ağlara göndermesi ile durumu 1-0’a getirdi.

  1. dakikada Vietto’nun asistinde golü bulan Andre SchürrleFulhamadına golü kaydetti ve 1-1’lik eşitliği sağladı.

Dakikalar 49’u gösterdiğinde sahneye yeniden Lacazette çıktı ve Arsenal adına skoru 2-1’a getiren golü kaydetti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Arsenal, 67. dakikada Ramsey ile golü buldu ve 2 farklı üstünlüğü sağlayarak durumu 3-1’e getirdi.

  1. dakikada sahneye Aubameyang çıkarken, topu ağlara göndererek takımının 4-1’lik üstünlüğünü sağladı.

Karşılaşmada adeta patlama yapan Arsenal, 90. dakikada Aubameyang’ın ağlara gönderdiği golle skoru 5-1’e getirdi ve bu  skor aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla Arsenal, puanını 18’e çıkarttı. Fulham ise 5 puanla 17. sırada yer aldı. (SKORER.COM)

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