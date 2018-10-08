Arsenal’e Fulham hafif geldi: 5-1
Mesut Özil'in kadroda yer almadığı maça hızlı başlayan Arsenal, Fransız yıldızı Alexandre Lacazatte'nın 29. dakikada topu ağlara göndermesi ile durumu 1-0'a getirdi.
Mesut Özil‘in kadroda yer almadığı maça hızlı başlayan Arsenal, Fransız yıldızı Alexandre Lacazatte’nın 29. dakikada topu ağlara göndermesi ile durumu 1-0’a getirdi.
- dakikada Vietto’nun asistinde golü bulan Andre Schürrle, Fulhamadına golü kaydetti ve 1-1’lik eşitliği sağladı.
Dakikalar 49’u gösterdiğinde sahneye yeniden Lacazette çıktı ve Arsenal adına skoru 2-1’a getiren golü kaydetti.
İkinci yarıya hızlı başlayan Arsenal, 67. dakikada Ramsey ile golü buldu ve 2 farklı üstünlüğü sağlayarak durumu 3-1’e getirdi.
- dakikada sahneye Aubameyang çıkarken, topu ağlara göndererek takımının 4-1’lik üstünlüğünü sağladı.
Karşılaşmada adeta patlama yapan Arsenal, 90. dakikada Aubameyang’ın ağlara gönderdiği golle skoru 5-1’e getirdi ve bu skor aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Bu sonuçla Arsenal, puanını 18’e çıkarttı. Fulham ise 5 puanla 17. sırada yer aldı. (SKORER.COM)