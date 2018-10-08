Liverpool-Manchester City maçında sessizlik

İngiltere Premier Lig'in zirvesini ilgilendiren maçta Liverpool ile Manchester City, 0-0 berabere kaldı.

2 saat önce
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İngiltere Premier Lig’in zirvesini ilgilendiren maçta Liverpool ile Manchester City, 0-0 berabere kaldı.

Ligin namağlup ekiplerini karşı karşıya getiren 8. hafta mücadelesinde Liverpool, Manchester City’yi ağırladı.

Manchester City, kanat oyuncusu Sane’nin 85. dakikada Liverpool stoperi Van Dijk ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. 86. dakikada penaltı noktasına gelen Mahrez’in şutunda top üstten dışarı gitti.

Kalan sürede gol sesi çıkmayınca, takımlar sahadan birer puanla ayrıldı. (SKORER.COM)

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