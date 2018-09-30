Türk Ligi 2. Küme maçları 7 Ekim’e ertelendi

Türk Ligi’nde bugün başlaması gereken İkinci Küme karşılaşmaları iptal edildi.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF)’ndan alınan bilgiye göre, çeşitli sahalarda bugün yapılacak ilk hafta karşılaşmaları takımlarda görülen bazı eksiklikler nedeniyle ertelendi. Bazı takımların üyeliklerini yaptırmadıkları, bazılarının da lisanslarını çıkartamadıkları öğrenildi.

Buna göre Pekünspor-Doğan TB, Baf Ülkü Yurdu-MTG, Bingöl Zaza-Göksun Gaziantep, Kayseri FC-Fenerbahçe, LTM Legends-Kaymaklı maçları 7 Ekim Pazar günü oynanacak.