Paul Pogba Jose Mourinho’yu bombaladı!

Manchester United’ın Fransız yıldızı Paul Pogba, hafta sonunda 1-1 berabere kaldıkları Wolverhampton Wanderers maçının ardından isim vermeden teknik direktör Jose Mourinho’yu eleştirdi.

Manchester United‘ın Fransız yıldızı Paul Pogba, hafta sonunda 1-1 berabere kaldıkları Wolverhampton Wandererskarşılaşmasının ardından eleştirilerin odağındaki isimlerden biri olmuştu.

Son Dünya Kupası‘nda Fransa Milli Takımı‘yla şampiyonluğa ulaşan dünyaca ünlü futbolcu, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada ise adeta patladı.

İsim vermeden menajer Jose Mourinho‘yu eleştiren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu şu ifadeleri kullandı:

Burası Old Trafford! Kendi evimizde yapmamız gereken tek şey var: Atak, atak, atak! Burada hücum oynamak için bulunuyoruz ve diğer takımlar da United atak oynadığında korkuyorlar.

İşte bizim tüm hatamız burada. Bunun sorumlusunun kim olduğunu size söyleyemem çünkü ben bir oyuncuyum. Fakat şu kesin ki suçlu olan ben değilim.” (FANATİK.COM)