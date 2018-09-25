FIFA ‘Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü’nü Modric kazandı

FIFA tarafından 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği gala töreni,  İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi.

4 saat önce
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FIFA tarafından 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği gala töreni,  İngiltere‘nin başkenti Londra‘da düzenlendi. France Football dergisi ile 2010’dan  itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen “Yılın En  İyileri Ödülleri”, FIFA tarafından üçüncü kez dağıtıldı.

Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları  arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda Real  Madrid‘in yıldızı Luka Modric, Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü’nün sahibi  oldu. Modric, geçen sezon Real Madrid‘de görev yapan Juventus‘un Portekizli  oyuncusu Cristiano Ronaldo ve Liverpool‘dan Mısırlı Muhammed Salah‘ı geride  bırakarak ödülü kazanmayı başardı.

Yılın kalecisi ödülünü, geçen sezon Chelsea‘de oynayan Real Madrid’in  Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, en iyi kadın futbolcu ödülünü ise  ABD‘nin Orlando Pride takımında forma giyen Brezilyalı Marta aldı.

YILIN ONBİRİ

FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro)  tarafından belirlenen Yılın 11’ine şu futbolcular seçildi:

Kaleci: David de Gea (Manchester United/İspanya)

Savunma: Dani Alves (PSG/Brezilya), Sergio Ramos (Real  Madrid/İspanya), Raphael Varane (Real Madrid/Fransa), Marcelo (Real  Madrid/Brezilya)

Orta saha: Eden Hazard (Chelsea/Belçika), Luka Modric (Real  Madrid/Hırvatistan), N’Golo Kante (Chelsea/Fransa)

Forvet: Lionel Messi (Barcelona/Arjantin), Cristiano Ronaldo (Real  Madrid-Juventus/Portekiz), Kylian Mbappe (PSG/Fransa)

Yılın teknik direktörü: Deschamps

Fransa Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası‘nda şampiyonluğa ulaşan  Fransız Didier Deschamps, geçen sezon Real Madrid’i çalıştıran Fransız Zinedine  Zidane ve Hırvatistan Milli Takımı’nda görev yapan Bosna Hersekli Zlatko Dalic’in  önünde erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi.

Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülünü, Fransa ekibi  Olympique Lyon‘un Fransız çalıştırıcısı Reynald Pedros aldı.

Yılın en iyi golüne layık görülen Puskas Ödülü, Liverpool’dan Mısırlı  Muhammed Salah’a verildi.

FIFA Fair Play Ödülü’nü bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor‘da forma giyen Alman Lennart THY kazandı. THY bu ödüle, geçen sezon takımı Venlo’nun  PSV ile maç yapacağı gün bir hastaya kök hücre bağışında bulunması nedeniyle  layık görüldü.

FIFA Taraftar Ödülü ise Peru taraftarlarına gitti. (SKORER.COM)

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