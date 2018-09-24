Genç Kıbrıslı, Jujitsu Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı

İngiltere’de gerçekleştirilen Jujitsu Avrupa Şampiyonası’nda Kıbrıslı genç Nazır Hüseyin Charalambous gümüş madalya kazandı.

3 saat önce
0 158 Bir dakikadan az

İngiltere’de gerçekleştirilen Jujitsu Avrupa Şampiyonası’nda Kıbrıslı genç Nazır Hüseyin Charalambous gümüş madalya kazandı.

Avrupa’nın dört bir yanından gelen genç savaşçıların katılımıyla gerçekleştirilen yarışmaya 700 genç katılırken, birçok rakibinden yaş olarak daha küçük olan 12 yaşındaki Kıbrıslı Nazır Hüseyin Charalambous gümüş madalya kazanarak adını 2’nciliğe yazdırdı.

Çok küçük bir puan farkıyla altın madalyayı kaybeden Nazır Hüseyin duygularını şöyle ifade etti:

“Gümüş madalyayı bir başarı olarak kabul etmeyeceğim çünkü amaçladığım bu değildi. Ben altın madalyayı amaçlamıştım. Bir zafer olarak hedeflediğimden daha azını görme alışkanlığına düşmek istemiyorum, bu yüzden tüm destek ve kibar sözler için gerçekten herkese minnettar olmama rağmen, eğitimime devam edip bir sonraki yarışmaya hazırlanacağım”

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

5 saat önce
211

İngiltere’de kadınlarda kanserin başlıca nedeni obezite olacak

7 saat önce
174

Silver for Cypriot boy at the Jujitsu European Championships

8 saat önce
462

İngiltere’de bakıcı eksiği 110 bine yükseldi

8 saat önce
1.900

İngiltere’de yaşayan milyoner işadamının 15 yaşındaki kızı uçakta öldü

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin