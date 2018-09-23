Türk Ligi’nde 43. sezon bugün başlayacak Türk Ligi Birinci Küme’de 2018-19 sezonu veya diğer deyişle 43. dönem bugün başlayacak.

Türk Ligi Birinci Küme’de 2018-19 sezonu veya diğer deyişle 43. dönem bugün başlayacak.

Trabzonspor ve Bağcıl’ın çekilmesiyle 10 takıma düşen bu kümede Yalova ve Yavruvatan’ın da yaşanan sorunlar nedeniyle lige katılması beklenmiyor. Bu iki takımın geçtiğimiz Salı akşamına kadar başvuru formlarını ve lisanslarını Federasyona teslim etmediği ve ilk maçlarını hükmen sayılacakları açıklandı.

Buna göre ilk hafta Birinci Küme’de üç maç oynanacak. Geçen yılın şampiyonu Dumlupınar Yeni Malatyaspor, Esenler ise Wadham Lodge’da karşılaşacak. Maçın başlama saati 14.00.

New River Sports Centre’da ise geçen Pazar Community Şildi kazanan Koçgiri, Yeni Boğaziçi’ni konuk edecek. Maç saat 14.00’de başlayacak.

Yine aynı saatteki diğer karşılaşma Pymmes Park’ta oynanacak. Ligin yeni takımı Amedspor, sahasında Gaziantespor’u ağırlayacak.

Yavruvatan’ın çıkmaması nedeniyle Mehmetçik, Yalova’nın da olmaması yüzünden Türkmenköy, ilk haftayı hükmen galibiyetlerle kapattı.