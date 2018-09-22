TTFF’den resepsiyon

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF), geçen hafta sonu oynanan Community Şilt karşılaşmaları esnasında bir resepsiyon verdi.

7 saat önce
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New River Sports Centre’daki resepsiyona katılanlar.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF), geçen hafta sonu oynanan Community Şilt karşılaşmaları esnasında bir resepsiyon verdi.

New River Sports Centre tesislerinde verilen resepsiyona KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, TC Londra Konsolosu Mert Sav, kulüp temsilcileri, sponsorlar ve TTFF yetkilileri katıldı. TTFF Başkanı Serdar Sarı, her sezon boyunca bu tür etkinliklerin iki kez düzenleneceğini, böylece futbol camiasının eski ve yenisiyle, sponsorlarıyla, işadamlarıyla bir araya getireceklerini söyledi.

 

 

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